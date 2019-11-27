У справі про незаконне розмитнення сотень автомобілів митниками фігурують фірми відомого оператора імпорту Костюка, - Бутусов

Про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "СБУ і Генпрокуратура 25 листопада почали обшуки в трьох областях у чиновників митниці та фіскальної служби, на приватному підприємстві "Мотолайк", яке здійснювало митне оформлення, і ТОВ "Любе Авто", через яке йшли продажі.

Слідчі хочуть накласти арешт на 48 автомобілів, і вважають, що 569 машин було реалізовано з порушеннями на суму 44 мільйони гривень. СБУ вважає, що ситуація була відома керівництву ДФС Львівської області, але чиновники навмисно на неї не реагували, що і призвело до збитків в особливо великих розмірах.

За неофіційними даними, операція проти структур, близьких до Василя Костюка – одного з відомих операторів імпорту на західному кордоні. Аналогічно розпочато перевірки імпорту автомобілів в Одесі. Цікаво, це разова акція щодо переділу авторинку, чи схему із заниження митної вартості люксових авто прикриють? І як це позначиться на цінах нових машин преміум-класу, цікаво".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 25 листопада СБУ провела низку обшуків у зв'язку з тим, що посадових осіб зі Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць підозрюють у махінаціях з розмитненням елітних автомобілів зі США.