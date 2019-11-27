"Шахтар" зіграв унічию з англійським "Манчестер Сіті" в межах групового турніру Ліги чемпіонів

"Гірники" втратили шанс вийти вперед у першому таймі. Едерсон помилився з виходом з воріт і Тете вибігав праворуч на порожні ворота, але замість пасу під удар Мораес вирішив бити сам. Фернандіньо встиг на ближню штангу і не дозволив м'ячу влетіти у ворота "містян".

"Манчестер Сіті" - Гюндоган на 56 хвилині спрямував м'яч у порожні ворота після передачі Жезуса. "Шахтар" зрівняв рахунок за 13 хвилин зусиллями Манора Соломона.

У паралельному матчі групи "Аталанта" здобула першу в історії перемогу в ЛЧ, обігравши загребське "Динамо" (2:0).

Таким чином, чемпіон України зберіг друге місце в групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді зіграв унічию із загребським "Динамо", забивши два голи в компенсований час