Затримання та обшуки - лише засіб тиску, як і в 2017 році, - Тупальський про розслідування проти нього

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вже остаточно зрозуміло, що події сьогоднішнього ранку не мають жодного стосунку до розслідування справи про схеми мінімізації платежів. За два роки, які було витрачено слідчими, в документах, з якими я встиг ознайомитися, не відбулося жодних істотних змін. Ті самі протиріччя, те саме нерозуміння положень митного законодавства. Більше того, хоча фактично у справі йдеться про дії суб'єктів ЗЕД, провадження відбувається за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем). Тобто проти митників", - повідомив заступник голови митниці Києва.

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Він пов'язує ці дії правоохоронців з тиском. "Затримання та обшуки – лише засіб тиску. Будь-який інший сенс в них відсутній: ніхто з затриманих не намагався втекти, ніхто не ховався від слідства і, звичайно, не зберігав вдома якихось інших документів, які б не були вже надані слідчим. Такі обшуки можна проводити кожен рік або кожен раз, коли одній відомій у вузьких колах особі треба нагадати, що справа не закрита, і треба погодитись на нові умови… А те, що відчуватимуть при цьому десяток родин, діти й батьки у похилому віці, – це ж ніколи і нікого не хвилювало. Не хвилює й зараз. Звичайно, ця історія завершиться добре. І я ще раз прошу тих, хто може, підтримати інших затриманих і нагадати їм, що вони не самі.

Я звертаюсь до своєї родини і родин колег: треба це пережити, все буде добре! Найближчим часом тиск продовжиться за допомогою засобів масової інформації. Саме так відбувалися події у 2017 році. Знов буде бруд, брехня й фейки… По можливості, не звертайте уваги.

У зв'язку з цим я також прошу журналістів використовувати лише офіційну інформацію органів влади. Не створюйте родинам й близьким митників додаткового напруження", - підкреслив Тупальський.

Він також повідомив, що створено додаткову сторінку, до якої мають доступ адвокат і його сім'я, щоб оперативно розміщувати "інформацію у справі, коментарі щодо поточної ситуації, правову позицію тощо".

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Нагадаємо, 26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.