Українські солдати захищають Європу і Польщу від імперіалізму Росії, - віцеспікер Сенату РП Камінський

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Міхал Камінський заявив, що у справі територіальної цілісності України, підтримки її боротьби з російським імперіалізмом та її європейських і євроатлантичних прагнень польський уряд та опозиція говорять одним голосом. Він вважає, що це також добре для польсько-українських відносин.

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Оцінюючи стан польсько-українських відносин, Міхал Камінський наголосив, що вони функціонують на дуже багатьох рівнях. Він додав: "У політичному вимірі ми вже пройшли ту непотрібну кризу, спричинену за попередньої каденції урядовою коаліцією у зв'язку із Законом про Інститут національної пам'яті".