Юридичний комітет Палати представників почне слухання щодо імпічменту Трампа 4 грудня

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше першочергове завдання - визначити межі (розслідування. - Ред.), реагуючи на серйозні підозри проти президента Трампа у зв'язку з такою, що підлягає процесу імпічменту протиправною поведінкою (президента. - Ред.)", - наводить видання слова із заяви голови комітету Джерольда Надлера.

The Hill уточнює, що слухання відбудуться після того, як комітет з розвідки Палати представників переправить у юридичний комітет меморандум з висновками, отриманими конгресменами за підсумками семи публічних слухань, а також низки слухань у закритому режимі.

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Крім того, Надлер направив у Білий дім лист із пропозицією Трампу і його адвокату Руді Джуліані відвідати слухання.

"Я також написав президенту Трампу, щоб нагадати йому: правила комітету, що мають стосунок до розслідування в межах імпічменту, дозволяють президенту бути присутнім на слуханнях, а його юристу - ставити питання свідкам", - зазначив Надлер.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.