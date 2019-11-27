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27.11.19 07:38

Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

26 листопада збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 27 листопада 2019 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї; біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

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"7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї", - додали в штабі ОС.

Учора, 26 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не було.

Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01
Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 02

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