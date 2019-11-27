Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 27 листопада 2019 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї; біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

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"7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї", - додали в штабі ОС.

Учора, 26 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не було.



