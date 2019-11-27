"З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії

Також міністерства оборони двох країн уклали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони, написав Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Естонії ми підписали важливий документ – про співпрацю у сфері цифрових трансформацій. Так, я теж хочу, щоб за кілька років можна було не лише оплатити комуналку онлайн, а й одружитися, зареєструвати дитину, бізнес, одержати потрібний документ. Сьогодні ж міністерства оборони України та Естонії підписали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони", - розповів він.
"Естонія - маленька країна, але тут сильний дух перемог. А з такими друзями - тільки вперед!" - резюмував Зеленський.