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27.11.19 08:25

Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає виплату пенсій жителям окупованих територій без довідки переселенця.

Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат України, голова робочої групи і Комітету з прав людини Дмитро Лубінець.

"Разом з колегами став автором законопроєкту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення", - повідомив нардеп.

Документом передбачається:

- скасування обов'язковості реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;
- надання людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;
- виплата заборгованості з пенсій без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки);
- у разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.

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Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець 01
Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець 02
Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець 03

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