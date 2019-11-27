Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат України, голова робочої групи і Комітету з прав людини Дмитро Лубінець.
"Разом з колегами став автором законопроєкту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення", - повідомив нардеп.
Документом передбачається:
- скасування обов'язковості реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;
- надання людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;
- виплата заборгованості з пенсій без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки);
- у разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.