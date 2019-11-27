Оголошено міжнародний тендер на будівництво моста в Запоріжжі, - Гончарук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Цей міст має нарешті розв’язати гостру транспортну проблему в Запоріжжі. Вона накопичувалася роками, бо міст ніяк не могли добудувати. Сьогодні зроблено реальний крок. Сподіваюсь, вже навесні почнуться реальні роботи, щоб з’єднати транспортною магістраллю лівий та правий береги Дніпра", - зазначив Гончарук.
Після визначення переможця розпочнеться будівництво першої черги об’єкта, яку планується повністю завершити за кілька років.
До першої черги будівництва входить 21 штучна споруда, зокрема й два мости через русло р. Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний.
"Попереду – значний пласт роботи. Відповідальність Укравтодору та Міністерства інфраструктури велика. Але я переконаний, що впораються", - підсумував Гончарук.