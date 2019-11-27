Євген Шевченко про Альперіна: Він хотів за $1 млн вирішити питання в НАБУ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив бізнесмен Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Взагалі, якщо чесно, то мені до певної міри шкода Альперіна. Може, навіть є почуття провини - зрештою, я ж не бездушна скотина: А коли ти підписав людині термін на десять років в'язниці з конфіскацією, то нехай він його і заслужив, але приємного в цьому все одно мало. І навіть попри всі його злодіяння я ніколи не відчував до нього лютої ненависті - тієї, яку відчуваю до всіх продажних суддів, прокурорів, міністрів і депутатів, які отримують зарплату з бюджету і водночас пиляють або допомагають пиляти той же бюджет без найменших докорів сумління. Може, не всі мене зрозуміють, але Альперін був мені близький по духу підприємництва - він постійно щось вигадував, організовував, ризикував ... Він був бізнесменом і нам завжди було про що поговорити і що обговорити на зустрічах. Так, безумовно, він був ворогом, але ворогом гідним", - розповів він.

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"І так, звичайно, він порушував закон і зрештою не зміг зупинитись, наростивши обсяги контрабанди до неосяжних розмірів, що його і згубило, але на тлі ублюдочних чиновників-корупціонерів, з якими я стикався по своїй роботі в НАБУ і які для мене були гірше за окупантів, Альперін у моїх очах таки був особистістю куди більш шанованою. Спробую пояснити. Ось я все своє життя займаюся бізнесом. Чи давав я хабаря? Так, звичайно. Я давав їх всюди, де тільки було можна, адже корупція в певному сенсі дозволяє прискорювати бізнес, мінімізувати витрати, оптимізувати оподаткування і збільшувати прибуток. В тому числі я давав хабаря і на Київській митниці - прям як і Альперін)) Заноситься в конверті потрібним людям ... Здається, це було в іншому житті і не зі мною)) Але такі були правила гри - такою була система координат. Відмінність мене від Альперіна полягала в тому, що після Революції Гідності, після загиблих Героїв, після крові в Маріїнці, після крові на Інститутській, я дав собі слово ніколи більше не давати хабарів - почати життя по-новому. І коли повернувся з війни, то у мене вийшло розгорнути новий бізнес без єдиного хабаря, нехай це і було дуже непросто, адже з приходом Порошенка система не змінилася, а стала ще гірше ...", - пояснив Шевченко.

"І ось, коли я сидів з Альперіним, обговорюючи в процесі НСРД передачу одного мільйона доларів за "вирішення питання", то ясно усвідомлював, що поверни доля трохи інакше, я цілком міг би опинитися на його місці і мене б заарештували за дачу хабаря на митниці ще в 2010 році ... Але, врешті-решт, все склалося саме так, як склалося - він став людиною, яка хотіла за 1млн $ вирішити питання в НАБУ, а я тоді вже другий рік як по повній співпрацював з детективами і здавав під суд всіх корумпованих виродків, до яких тільки міг дотягнутися - для мене це була найсправжнісінька війна і я був готовий знищувати корупціонерів до останнього патрона, а патронів було багато;) Так що у "хрещеного батька" контрабанди на момент нашої зустрічі в 2017 році не було ні найменших шансів на перемогу і рано чи пізно, він буде знайдений, арештований і відданий під суд", - констатував він.

"Чи вважаю я свої дії правильними? Так, безумовно. І поверни час назад я вчинив би так само без всяких сумнівів! Але як і раніше, так і зараз, більш винними я вважаю чиновників, тому що саме влада встановлює правила гри для бізнесменів. Корупція завжди починається з посадових осіб, а підприємці, своєю чергою, завжди шукають більш легкі шляхи для досягнення більш високого прибутку - се ля ві. І поки не буде порядку на рівні виконавчої влади, корупція процвітатиме. Але в цьому сенсі з приходом Зеленського і його команди я бачу великий позитив - багато хороших рішень, які руйнують систему тотальної корупції і кругової поруки. Нехай є і чимало помилок, але вони вчаться. І нехай у них, і у нас, все вийде", - резюмував Шевченко.

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Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.