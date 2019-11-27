Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ (оновлено)

"Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський, який заборгував державі $5,5 млрд, виведених із "Приватбанку" до націоналізації", - йдеться у зверненні правління на сайті НБУ в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Водночас держава – Президент, Уряд, Національний банк – об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті", - наголошує правління.

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На думку правління НБУ, мета атаки – створити керований інформаційний хаос, щоб дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та в майбутньому вдатися до ручного управління НБУ, а також уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з "Приватбанку" кошти.

Ще одним завданням такої атаки в правлінні вважають перешкоджання співпраці України з міжнародними партнерами, насамперед з МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків мають повернути державі кошти.

НБУ обґрунтовує свою думку про те, що замовником інформаційної кампанії є Коломойський, тим, що учасники мітингу, за заявами ЗМІ, отримують за це гроші і до них із 25 листопада приєдналися працівники "Нікопольського заводу феросплавів" та інших підконтрольних Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси "Приватбанку" в Дніпрі та Києві.

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"По-третє, атака реалізується через головного "виконавця" – депутата Олександра Дубінського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором олігарха Коломойського", - стверджує правління Нацбанку.

Керівництво регулятора підкреслює, що тиск на центральний банк є неприпустимим у правовій та цивілізованій державі.

"Ми продовжуємо забезпечувати цінову та фінансову стабільність: регулюємо банки, забезпечуємо безперебійність платежів, нарощуємо міжнародні резерви України тощо. Однак, оскільки атаки можуть загрожувати налагодженій роботі регулятора та безпеці наших співробітників, НБУ вже звернувся до правоохоронних органів з проханням не допустити протиправних дій", - йдеться у зверненні.

Правління також закликало медійну та експертну спільноту підтримати НБУ через об’єктивне висвітлення подій.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. У зв'язку з націоналізацією капітал "Приватбанку" збільшувався кілька разів. Держава трьома траншами докапіталізувала "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, зокрема ОВДП, прив'язаними до курсу долара.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку"