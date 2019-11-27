Співробітники Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ підозрюються в хабарництві за непритягнення до кримінальної відповідальності, - Варченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

"За попередньою версією слідства, працівники згаданого Департаменту систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам. З кожного підприємця правоохоронці вимагали від 20 до 300 тисяч гривень. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств", - повідомила Варченко.

ДБР вже провело обшуки у приміщеннях ДОДТЛ та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

"Перший заступник начальника ДОДТЛ СБУ давав своїм підлеглим – керівникам управлінь та відділів - перелік підприємців, у яких необхідно вимагати гроші. Потім давав чітку команду – тиснути морально доти, доки не сплатять визначену суму. Гроші, які деякі підприємці погоджувалися сплатити, вони переказували на рахунки благодійного фонду, після чого, за вказівкою керівництва ДОДТЛ, кошти перераховувались на підконтрольні правоохоронцям підприємства. Частина коштів проходила за документами як оплата за здійснення низки ремонтних робіт в адміністративних будівлях ДОДТЛ СБУ, закупівля будівельних матеріалів та зарплата ремонтників, решту – готівкою передавали посадовцям ДОДТЛ, задіяним у схемі", - продовжила Варченко.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення винним особам про підозру, а також обрання запобіжних заходів. За скоєний злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання за ст. 368 – позбавлення волі терміном до 10 років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом трьох років.

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