Німеччина в 2020 році виділить 850 тисяч євро на гуманітарні проєкти на Донбасі, - посольство

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба посольства ФРН в Україні.

"Допомогою зможуть скористатися люди на сході України, які особливо постраждали від тривалого конфлікту. З 2016 до 2019 року робота ADRA вже була профінансована з Німеччини на EUR4,6 млн. Крім того, ADRA внесе додаткові EUR200 тис. із власних коштів", - повідомляє прес-служба посольства ФРН в Україні.

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Кошти буде спрямовано на допомогу літнім людям, інвалідам, батькам-одинакам, багатодітним сім'ям, зокрема внутрішнім переселенцям. В ADRA також планують поліпшити гуманітарний захист і психосоціальне здоров'я жертв конфлікту з посттравматичним синдромом, серед яких багато дітей, і забезпечити доступ до базових послуг (особливо медичних і соціальних служб) та питної води. Також буде запропоновано соціальні транспортні послуги тим, хто потребує.