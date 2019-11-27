Пілотний проєкт тероборони за естонською моделлю запустять на Херсонщині

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своєму каналі в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Разом з Міністром оборони Естонії Юрі Луйком ми підписали Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони. По суті, ми зараз у процесі розробки актуальної і сучасної Концепції територіальної оборони України, для чого вивчаємо всі кращі практики. І досвід створення Естонської Спілки Оборони тут буде неоціненний", - заявив міністр.
За ініціативи голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва була укладена домовленість про запуск пілотного проєкту з естонської моделі в Херсонській області. Очікується, що проєкт дозволить зрозуміти, які підходи до організації територіальної оборони будуть більш ефективні в українських умовах.
У свою чергу, як інформує "Інтерфакс-Україна", Міністерство оборони Естонії повідомило, що міністри оборони Естонії і України підписали у вівторок у Таллінні спільну декларацію, в якій Естонія запропонувала Україні поділитися своїм досвідом створення територіальної оборони.
"Практична допомога Естонії в розвитку оборонного потенціалу України продовжиться. Вона охоплює низку галузей, зокрема обмін досвідом в галузі військової медицини, реабілітації та зміцнення кіберзахисту. Сьогодні ми також підписали Декларацію про наміри, про готовність поділитися досвідом Естонії зі створення територіальної оборони і залучення до неї добровольців", - заявив міністр оборони Естонії.
"Ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України і закликаємо Україну продовжувати реформи у сфері безпеки", - підкреслив Луйк.
Також Естонія продовжить підтримку формату співпраці між Україною і НАТО.