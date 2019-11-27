Пілотний проєкт тероборони за естонською моделлю запустять на Херсонщині

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своєму каналі в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Міністром оборони Естонії Юрі Луйком ми підписали Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони. По суті, ми зараз у процесі розробки актуальної і сучасної Концепції територіальної оборони України, для чого вивчаємо всі кращі практики. І досвід створення Естонської Спілки Оборони тут буде неоціненний", - заявив міністр.

За ініціативи голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва була укладена домовленість про запуск пілотного проєкту з естонської моделі в Херсонській області. Очікується, що проєкт дозволить зрозуміти, які підходи до організації територіальної оборони будуть більш ефективні в українських умовах.

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У свою чергу, як інформує "Інтерфакс-Україна", Міністерство оборони Естонії повідомило, що міністри оборони Естонії і України підписали у вівторок у Таллінні спільну декларацію, в якій Естонія запропонувала Україні поділитися своїм досвідом створення територіальної оборони.

"Практична допомога Естонії в розвитку оборонного потенціалу України продовжиться. Вона охоплює низку галузей, зокрема обмін досвідом в галузі військової медицини, реабілітації та зміцнення кіберзахисту. Сьогодні ми також підписали Декларацію про наміри, про готовність поділитися досвідом Естонії зі створення територіальної оборони і залучення до неї добровольців", - заявив міністр оборони Естонії.

"Ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України і закликаємо Україну продовжувати реформи у сфері безпеки", - підкреслив Луйк.

Також Естонія продовжить підтримку формату співпраці між Україною і НАТО.

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