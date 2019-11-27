Прокурора Кулика, який вів справу Burisma, звільнено з ГПУ через непроходження атестації, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РБК-Україна" розповів сам Рябошапка.

Генпрокурор підтвердив, що наказ підписано 22 листопада.

"Кулик звільнений з ГПУ через непроходження атестації. Це правда", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Рябошапка повідомив, що Кулик не з'явився на переатестацію прокурорів, а потім пішов на лікарняний.

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Нагадаємо, колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику інкримінується придбання нерухомого майна, законність якого підтверджена доказами, на суму 2,86 млн грн. На матір прокурора і матір його дітей Ірину Німець оформлено низку об'єктів нерухомості в центрі Києва.

Суд був змушений перервати вивчення письмових доказів у справі після того, як у лютому 2019 року Конституційний суд визнав статтю Кримінального кодексу 368-2 про незаконне збагачення неконституційною.

Водночас суд відмовився закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення прокурора Кулика.

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