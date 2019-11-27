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27.11.19 11:01

Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР

Чеські спецслужби звинуватили Росію і Китай у веденні активних розвідувальних дій, назвавши їх "найбільш активними і агресивними".

Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР

Про це йдеться в щорічному звіті Служби безпеки та інформації Чехії (BIS), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

За даними BIS, на території Чехії присутні і ведуть активну розвідувальну діяльність співробітники Служби зовнішньої розвідки РФ, Головного управління Генштабу РФ (Раніше - ГРУ) та агенти ФСБ РФ.

"Довгостроковою проблемою безпеки залишається кадровий надлишок російського дипломатичного представництва в Чехії, що збільшує загрозу впливу зовнішньої розвідки на громадян Чехії", - йдеться у звіті.

Також, за їхньою інформацією, у 2018 році Чехія була "одним з плацдармів підривної діяльності" під керівництвом російської влади проти політичного суверенітету і територіальної цілісності України.

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