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27.11.19 11:16

У Вільнюсі розпочалася зустріч Зеленського і Науседи

У Вільнюсі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Литві з офіційним візитом, із президентом Литви Гітанасом Науседою.

У Вільнюсі розпочалася зустріч Зеленського і Науседи

Про це повідомляється на сайті глави Української держави в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля Президентського палацу. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Литви", - повідомляється на сайті президента.

Після завершення зустрічі під головуванням Зеленського та Науседи відбудеться Дванадцяте засідання Ради Президентів України та Литви. Також очікується підписання двосторонніх документів та зустріч із представниками ЗМІ.

Крім того, президенти України та Литви візьмуть участь в українсько-литовському економічному форумі.

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