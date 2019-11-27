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27.11.19 11:29

Відсутність транзиту газу спричинить зростання цін на нього в 1,8 раза, - Міненерго

Ринкові ціни на газ із 1 січня 2020 року можуть зрости в 1,8 раза, якщо Україна не укладе договір на транзит російського газу в Європу.

Відсутність транзиту газу спричинить зростання цін на нього в 1,8 раза, - Міненерго

Такі дані, розраховані "Нафтогазом", наведено в проєкті постанови Міністерства енергетики та захисту довкілля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, ціна на газ для промислових споживачів із 1 січня 2020 може становити 10 751 гривня за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування і розподіл газу). Це в 1,8 раза більше, ніж ціни на газ для промисловості на грудень 2019 року. При цьому для населення з 1 січня 2020 діятимуть ринкові ціни на газ. Тобто зростання цін для промисловості в січні призведе до їхнього подальшого зростання в наступні місяці для населення.

Водночас в уряді повідомляють, що в разі укладення договору на транзит газу ціни на газ можуть сягнути свого історичного мінімуму вже з 1 січня 2020 року.

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