Міносвіти спрямувало шкільний курс "Основи сім'ї" на антидискримінаційну експертизу і зупинило його викладання

Про припинення викладання курсу повідомив його автор Адріан Буковинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Автор отримав листа від Інституту модернізації змісту освіти, в якому повідомлялося, що Науково-методична рада з питань освіти міністерства має розглянути матеріали антидискримінаційної експертизи щодо освітнього комплексу "Основи сім'ї" для учнів 10—11 класів.

"До ухвалення відповідного рішення призупинено дію схвалення освітнього комплексу "Основи сім'ї" для учнів 10—11 класів для використання у закладах загальної середньої освіти", — йдеться у відповіді, яку Буковинський опублікував в Facebook.

Водночас автор обурився таким рішенням, та заявив, що в МОН не захотіли спочатку ознайомитись із його аргументами.

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"Як можна вимагати від комісії відповідних рішень, якщо автора не вважали за потрібне принаймні ознайомити з можливими зауваженнями, вже не говорячи про те, щоб дати мені можливість сформувати відповіді по суті зауважень?" — додав він.

Видання нагадує, що вересня цього року деякі українські школи ввели в освітню програму курс "Основи сім'ї". Згідно з висновком МОН 2018 року "такий курс не зашкодить школярам", однак деякі батьки побачили в підручнику надмірну релігійність і дискримінацію й попросили міністерку освіти та науки Ганну Новосад перевірити його ще раз. Так, підручник із предмету доволі побіжно розповідає про види контрацепції. Згідно з позицією автора підручником, контрацепція є неетичною та суперечить природі сім'ї. Натомість абортам приділено кілька сторінок: автор перераховує безліч негативних наслідків, які чекають на жінку, якщо вона перерве вагітність, та дає моральну оцінку.