Окупаційним "омбудсменом" у Криму призначено Опанасюк - матір співачок із дуету ANNA MARIA

Рішення про "призначення" Опанасюк ухвалив окупаційний "парламент" Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Дякую за надану мені довіру. Виправдаю. Я впевнена в плідній співпраці", - сказала Опанасюк, складаючи присягу.

Раніше кандидатуру Опанасюк погодила російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що її повноваження поширюються на окупований Крим, і жителі півострова не потребують власного омбудсмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ

Лариса Опанасюк нагороджена медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму".

Попередній окупаційний "омбудсмен" Криму Людмила Лубіна залишила свій пост у зв'язку з виходом на пенсію.

Дочки Опанасюк - дует ANNA MARIA - брали участь в українському національному відборі Євробачення-2019. Коли це не вдалося - вони вирушили представляти Україну на конкурс "Нова хвиля" в РФ.

22 лютого 2019 року Анна і Марія Опанасюк не змогли відповісти на запитання журналіста Романа Скрипіна про те, кому належить Крим - Україні чи Росії. Після цього один із телеглядачів обматюкав їх у прямому ефірі.

24 лютого Член журі Національного відбору Євробачення-2019, співачка Джамала зі сльозами на очах пояснила дуету ANNA MARIA, що Крим є окупованою територією України. "Ми не порушували українських законів, ми не давали концертів у Росії. Ми любимо Україну", - запевнили тоді співачки.