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27.11.19 11:50

Кабмін запропонує законопроєкти про суд присяжних і фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів, - Мін'юст

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що від імені Кабінету Міністрів до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти, що передбачають створення в Україні суду присяжних, а також фонду відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів.

Кабмін запропонує законопроєкти про суд присяжних і фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів, - Мін'юст

Про це Банчук заявив у середу на парламентських слуханнях за результатами виконання Національної стратегії з прав людини при комітеті Верховної Ради з прав людини та реінтеграції окупованих територій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що нічого не порушу, якщо скажу, що два законопроєкти щодо суду присяжних і про створення фонду відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів пройшли узгодження Міністерства фінансів, і найближчим часом вони, сподіваюся, будуть в уряді і подані до парламенту для того, щоб виконати те, що ми бачимо у блоці правосуддя і кримінальної юстиції Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року", - розповів він.

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