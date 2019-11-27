Пацієнтські організації вимагають відсторонити Скалецьку та Радуцького від системи охорони здоров'я

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", такі вимоги активісти озвучили в ході акції "Медреформа без коліс" у Києві в середу.

Крім того, пацієнтські організації закликають не допустити відставки голови Національної служби здоров'я Олега Петренка.

На думку виконавчої директорки БФ "Пацієнти України" Інни Іваненко, звільнення Петренка може призвести до провалу медреформи.

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"Петренко створював НСЗУ (Національну службу здоров'я України, - ред.) з нуля. Слідом за ним підуть десятки інших реформаторів, і медреформа опиниться під загрозою зриву", - сказала вона.