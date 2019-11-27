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27.11.19 12:06

"Нафтогаз" оцінив вартість ГТС України в процесі поділу в 3,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Нафтогаз оцінив вартість активів "Укртрансгазу" в процесі передачі української газотранспортної системи від "Нафтогазу" незалежному операторові ГТС в 3,2 млрд грн.

"Нафтогаз" оцінив вартість ГТС України в процесі поділу в 3,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в опублікованому на сайті "Укртрансгазу" документі.

"Нафтогаз" затвердив ринкову вартість активів "Укртрансгазу" з метою їх передачі до статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в сумі 3,209 млрд грн (без ПДВ) станом на 1 жовтня 2019 року.

Зазначається, що вартість активів "Укртрансгазу" підтвердили аудитори компанії "Ернст енд Янг".

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про поділ ГТС та "Нафтогазу".

Нафтогаз оцінив вартість ГТС України в процесі поділу в 3,2 млрд грн 01

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