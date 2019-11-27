12 грудня в Україні відбудеться саміт глав урядів країн-членів ГУАМ, - МЗС

"12 грудня вже заплановано проведення саміту прем'єр-міністрів наших країн. Ми очікуємо ваші делегації на чолі з прем'єр-міністрами", - сказав Боднар на відкритті 12-ї сесії Парламентської асамблеї Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, уряд над цим активно працює. "Нам вдалося провести перші зустрічі нашого прем'єр-міністра з керівниками ваших урядів у Лондоні. Це доволі плідні зустрічі та позитивні відгуки", - розповів представник міністерства.

Боднар висловив сподівання, що саміт буде насиченим та ефективним.

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За його словами, у межах саміту планується провести окрему зустріч керівників митних органів, які мають узгодити кілька ключових документів, необхідних для належного функціонування транспортного коридору між країнами ГУАМ. Він також повідомив, що в межах цього заходу заплановано бізнес-форум.

"Сьогодні, маючи новий уряд, новий парламент, які йдуть шляхом реформ, я думаю, що в нас так само стоїть на порядку денному й питання про оновлення нашого співробітництва в межах ГУАМ. Нам справді потрібен новий якісний корисний і ефективний механізм взаємодії, який допоможе нашим країнам стати сильнішими, посісти належне місце в регіоні й отримати ті прибутки, які маємо ми отримати, маючи наше географічне положення і нашу солідарність", - сказав Боднар.

Членами ГУАМ нині є Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна.