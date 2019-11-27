Харківська міськрада призначила Кернесу одинадцятого заступника - Олега Дробота

Дробот був затверджений одноголосно - "за" проголосували всі 74 депутати, що зареєструвалися в залі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Олегу Дроботу 34 роки. У нього три вищі освіти. У 2009 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. У 2011 році - Харківський інститут бізнесу і менеджменту за спеціальністю фінанси, а в 2018 році - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії держуправління при президенті України. У 2019 вступив до Київської школи економіки, де вчиться на магістерській програмі з цифрової трансформації і бізнес-аналітики. Кандидат юридичних наук. З 2016 Дробот очолював департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міськради.

Він став одинадцятим заступником міського голови Харкова.

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За словами Кернеса, одним із пріоритетних напрямів роботи нового заступника стане реалізація проєкту "Держава в смартфоні", пише sq.