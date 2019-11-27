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27.11.19 12:24

Сьогодні підтримка функціональності НАТО важливіша, ніж це було за часів холодної війни, - Меркель

Підтримка життєздатності Альянсу має першорядне значення для інтересів Німеччини, заявила канцлер.

Сьогодні підтримка функціональності НАТО важливіша, ніж це було за часів холодної війни, - Меркель

Для Німеччини життєво важливо зберегти єдність оборонного альянсу НАТО. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, непрямо реагуючи на висловлювання французького президента Емманюеля Макрона про "смерть мозку НАТО", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Сьогодні підтримка (функціональності) НАТО - ще більше в наших інтересах, ніж це було за часів холодної війни. Або, принаймні, так само важлива, як і в холодній війні", - звернулася Меркель до німецького парламенту.

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Це життєво важливо з тієї причини, додала Меркель, яку вчора озвучив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас: тому що Європа зараз не може захистити себе сама - без США.

Зазначимо, раніше президент Франції Макрон в інтерв'ю журналу The Economist розкритикував нинішній стан Альянсу: Європа стоїть "на краю прірви" і повинна нарощувати оборонні можливості, але Альянс "впав у кому".

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