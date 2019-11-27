Завтра напишу заяву про звільнення з посади заступниці голови МЗС, - Зеркаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Укрінформу".
"Я повертаюся до Києва в середу, в четвер я подаю заяву", - заявила Зеркаль, яка на початку тижня здійснювала візит до Берліна.
Водночас дипломатка запевнила, що "завжди залишається в процесах", навіть якщо формально з ними вже не працює.
"У нас немає наступників, людей, які можуть прийти і розуміти, що вони роблять. Адже коли експерти стають міністрами - це добре, але в них залишається менталітет експертів", - зазначила Зеркаль.
Нагадаємо, 19 листопада заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ.