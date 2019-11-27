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27.11.19 12:46

Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій

Якщо Україна не отримає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року, це не вплине істотно на фінансову стабільність.

Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій

Про це заступник голови НБУ Олег Чурій заявив в інтерв'ю UATV, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримання грошей другорядне, воно збільшує наші резерви, але для нас зараз не принципово, отримаємо ми транш до кінця року чи на початку наступного", - сказав він.

За словами Чурія, співпраця з МВФ важлива для України передовсім не через гроші.

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"Це знак якості для інвесторів, що з Україною можна працювати, що країна проводить реформи для забезпечення економічного зростання, Україна цікава для інвестування. Це найголовніше", - пояснив заступник голови НБУ.

"Переговори не закінчилися, переговори тривають. Мені здається, у нас великі перспективи для отримання нової програми", - додав він.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 по 22 листопада.

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.

Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.

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