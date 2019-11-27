Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій

Про це заступник голови НБУ Олег Чурій заявив в інтерв'ю UATV, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримання грошей другорядне, воно збільшує наші резерви, але для нас зараз не принципово, отримаємо ми транш до кінця року чи на початку наступного", - сказав він.

За словами Чурія, співпраця з МВФ важлива для України передовсім не через гроші.

Також дивіться: Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

"Це знак якості для інвесторів, що з Україною можна працювати, що країна проводить реформи для забезпечення економічного зростання, Україна цікава для інвестування. Це найголовніше", - пояснив заступник голови НБУ.

"Переговори не закінчилися, переговори тривають. Мені здається, у нас великі перспективи для отримання нової програми", - додав він.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 по 22 листопада.

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.

Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провели конструктивні переговори, - Гончарук про візит місії МВФ