Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Садовому. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"24 канал" веде пряму трансляцію засідання суду, передає Цензор.НЕТ.

Вищий антикорупційний суд почав засідання з обрання запобіжного заходу меру Львова Андрію Садовому у справі проти нього про зловживання владою при виділенні ділянки під індустріальний парк у Рясному, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

На засіданні присутня дружина Садового Катерина. Також присутні екснардепи від "Самопомочі" Оксана Сироїд і Олег Березюк, мер Києва Віталій Кличко та ін.

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Як повідомлялося, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".