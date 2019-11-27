Тільки ліцензування грального обладнання забезпечить прозорий ігровий процес, - нардеп Жупанін

Нині цей механізм передбачений тільки в альтернативному проєкті закону № 2285-2. Таку заяву в інтерв'ю "Українським новинам" зробив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанін.

"По-перше, легалізація передбачає державний контроль. Наприклад, держава зможе контролювати кількість ігрових автоматів, які можуть працювати в усій країні. Але при цьому ліцензування обладнання, його виробництво і імпорт за міжнародними стандартами прописано тільки в альтернативному законопроєкті № 2285-2", - підкреслив парламентарій.

За його словами, тільки використовуючи міжнародний досвід і міжнародні ліцензії для грального обладнання можна достатньою мірою мінімізувати маніпуляції з боку ігрових клубів з виграшами і забезпечити прозорий ігровий процес.

"Одним із ключових моментів легалізації грального бізнесу є ліцензування постачальників і виробників ігрового обладнання і його сертифікація міжнародними компаніями, які працюють в світі. Важливо, щоб все обладнання відповідало міжнародним стандартам. Тільки в такому випадку можна говорити про прозорість ігрової діяльності та захисту прав гравців" , - зазначив нардеп.

Він також додав, що ліцензування грального обладнання стане не тільки додатковим контролем з боку держави, а й джерелом доходу для державного бюджету.

"Це дуже важливий аспект, оскільки дає нам дві вагомі переваги: ​​по-перше, істотно знижуємо можливість будь-яких маніпуляцій з виграшами і захищаємо гравця. По-друге, забезпечуємо посилений контроль за ввезенням в країну грального обладнання. Цей механізм також забезпечити додаткові надходження до бюджету", - підсумував Андрій Жупанін.