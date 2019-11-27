"Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну

Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.

"Ми в цейтноті, часу мало. "Нафтогаз" має оформити нову структуру, виконати всі необхідні процедури, при цьому потрібно ще зарезервувати необхідну кількість обсягів... Робота триває. Говорити про якісь деталі переговорів зараз неможливо", - сказав Пєсков.

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Прессекретар російського президента додав, що на цьому етапі сторони обмінюються комерційними пропозиціями. "Сформульовано й передано українській стороні наші пропозиції", - сказав він.

Чинний газовий контракт закінчується 31 грудня. Чергова тристороння технічна зустріч щодо транзиту газу має відбутися 29 листопада.