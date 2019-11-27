Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.11.19 13:42

На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров

Мінські домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямий діалог Києва, Донецька і Луганська, вважають у Кремлі. На саміті "нормандської четвірки" Зеленського закличуть до такого діалогу.

На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на лекції в Дипломатичній академії МЗС Киргизстану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми чули від колишньої адміністрації в Україні, від минулого режиму заяви про те, що вони ніколи не вестимуть прямих переговорів із Донецьком і Луганськом, чули і від представників уже нової адміністрації президента Зеленського такі висловлювання, так само як інші заяви, які не те що ставлять під сумнів, а означають відмову від виконання Мінських домовленостей", - сказав Лавров.

"Про все це говоритимемо на саміті "нормандського формату" 9 грудня у Парижі. Я гадаю, там президент Зеленський повинен буде докладно викласти, як він бачить сам свої дії щодо виконання Мінських домовленостей", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО

Глава МЗС РФ сказав, що Росія не може самостійно виконати Мінські домовленості, оскільки вона не є їхньою стороною.

"Росія як член "нормандської четвірки", сформувала рамки, які лягли в основу Мінських домовленостей". І ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. І це (виконання домовленостей) залежить насамперед від цих сторін, які безпосередньо конфліктують на сході України", - наголосив він.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100