Кличко прийшов до суду і хоче взяти Садового на поруки

Про це повідомляє із залу суду кореспондент Цензор.НЕТ.

"Андрій Іванович є публічною особою і готовий до співпраці зі слідством, в жодному разі ховатися не буде. Прошу розглянути взяття на особисті поруки міського голови Львова Андрія Івановича", - звернувся Кличко до суду.

Запобіжний захід Андрію Садовому, якого підозрюють у зловживанні при будівництві індустріального парку в мікрорайоні Рясне, обирають у Вищому Антикорупційному суді.

Автор фото - Олег Богачук

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У залі суду присутні Садовий, його дружина Катерина, адвокати і колишні народні депутати Оксана Сироїд, Олег Березюк та Тетяна Острікова. Вони повідомили, що мають намір клопотати в суді про те, щоб мера Львова віддали їм на поруки.

Прокуратура просить суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн ($2 млн).