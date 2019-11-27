Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою пресконференції у Вільнюсі.

"Литва є дуже близькою для всіх українців. Наш діалог сповнений взаєморозуміння та довіри. Це все дуже важливі складові для міцного та ефективного партнерства між нашими країнами. Під час переговорів було констатовано єдність позицій між Києвом та Вільнюсом з усіх питань як двостороннього, так і міжнародного порядку денного", - заявив він.

Зеленський висловив вдячність Литві за тверду та послідовну підтримку територіальної цілісності України.

"Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і санкції (проти РФ. – Ред.) мають тривати до повної деокупації всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в’язнів", - наголосив він.

Зеленський окремо наголосив на важливості практичної допомоги, яку надає Україні Литва.

"Йдеться і про медичну реабілітацію поранених українських військових, і про соціальну відбудову Донбасу, зокрема – проєкт облаштування школи в Авдіївці, вартістю майже 1 млн євро", - додав він.

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