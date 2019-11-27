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27.11.19 14:48

Засідання Тристоронньої контактної групи розпочалося в Мінську

У столиці Білорусі Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Засідання Тристоронньої контактної групи розпочалося в Мінську

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця представника України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала вона.

Засідання Тристоронньої контактної групи розпочалося в Мінську 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на засіданні ТКГ наприкінці жовтня Україна в Мінську відстоювала позицію, що врегулювання політичних питань Донбасу можливе лише після повного виконання безпекового блоку Мінських домовленостей, включно з відновленням українського контролю над східним кордоном.

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