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27.11.19 14:52

В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов. ФОТО

У сучасній Україні досі діє норма, введена в 1918 році Володимиром Леніним.

В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов. ФОТО

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це радянська норма "молоко за шкідливі умови праці". Вона бере свій початок з особливого декрету Леніна, яким він зобов'язав видавати молоко голодуючим робітникам одного із заводів. Через рік така норма стала діяти в багатьох промислових підприємствах для підтримки фізичних сил працівників", - нагадав міністр.

На підтвердження він опублікував фото сторінки Кодексу законів про працю.

В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов 01

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"За законом, кожна людина має отримувати 1/2 літра молока на день… Проте користь від такої підтримки молоком сумнівна", - зазначив Милованов.

В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов 02

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