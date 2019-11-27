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27.11.19 14:29

Кабмін спрямував додаткові 1,4 млрд грн на виплату лікарняних у 2019 році

Сьогодні уряд направив додаткові 1,4 млрд грн на виплату лікарняних у зв'язку з вагітністю та пологами.

Кабмін спрямував додаткові 1,4 млрд грн на виплату лікарняних у 2019 році

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні, 27 листопада, уряд спрямував додаткові 1,4 млрд гривень на виплату у 2019 році лікарняних по тимчасовій втраті працездатності, лікарняних по вагітності та пологах, а також на виплати на поховання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення Уряду передбачає збільшення на відповідну суму бюджету Фонду соціального страхування.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні заборгованість з оплати листів тимчасової непрацездатності для працівників становить понад 1 млрд грн.

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