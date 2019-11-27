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27.11.19 14:40

Кабмін ухвалив Програму медгарантій. Скоро більшість послуг стануть безкоштовними, - Гончарук

На засіданні уряду ухвалили Програму медичних гарантій, за якою більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними. Це друга ланка реформи.

Кабмін ухвалив Програму медгарантій. Скоро більшість послуг стануть безкоштовними, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 квітня 2020 року держава фінансуватиме всі витрати за надання:
— екстреної медичної допомоги,
— вторинної (спеціалізованої) — це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;
— третинної (високоспеціалізованої) — медична допомога, яка надається у випадку тривалих, складних захворювань (онкологія, СНІД, ускладнення у післяопераційний період);
— паліативної медичної допомоги — обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомога родинам пацієнтів);
— медичної реабілітації.

Також безкоштовним буде лікування дітей до 16 років та медична допомога у зв'язку з пологами", - пояснив прем'єр.

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Він також наголосив, що до 1 квітня 2020 року медичні заклади мають укласти договори з Національною службою здоров'я, оскільки саме через НСЗУ держава фінансуватиме всі ці послуги.

Кабмін ухвалив Програму медгарантій. Скоро більшість послуг стануть безкоштовними, - Гончарук 01

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