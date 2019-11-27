На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляється в трансляції NASA.

За словами італійського космонавта Лукі Пармітано, в американському сегменті туалет не працював через постійні індикації про несправність, а в російському - через сигналізацію переповненого бака.

Зазначається, що туалети також є у двох пілотованих кораблях "Союз", які пристиковані до станції, але вони використовуються лише у разі крайньої потреби. Тому космонавтам довелося використовувати памперси.

Через деякий час космонавтам вдалося полагодити всі туалети. У "Роскосмосі" додали, що туалети вийшли з ладу вночі, і з того моменту екіпаж проводив ремонт.

Нині на МКС перебувають росіяни Олександр Скворцов та Олег Скріпочка, американці Христина Кук, Ендрю Морган, Джессіка Мейр і командир екіпажу Лука Пармітано.

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