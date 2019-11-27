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27.11.19 15:25

На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси

На Міжнародній космічній станції (МКС) зламалися всі туалети.

На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляється в трансляції NASA.

За словами італійського космонавта Лукі Пармітано, в американському сегменті туалет не працював через постійні індикації про несправність, а в російському - через сигналізацію переповненого бака.

Зазначається, що туалети також є у двох пілотованих кораблях "Союз", які пристиковані до станції, але вони використовуються лише у разі крайньої потреби. Тому космонавтам довелося використовувати памперси.

Через деякий час космонавтам вдалося полагодити всі туалети. У "Роскосмосі" додали, що туалети вийшли з ладу вночі, і з того моменту екіпаж проводив ремонт.

Нині на МКС перебувають росіяни Олександр Скворцов та Олег Скріпочка, американці Христина Кук, Ендрю Морган, Джессіка Мейр і командир екіпажу Лука Пармітано.

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