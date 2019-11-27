Для моста-довгобуду в Запоріжжі нарешті шукають підрядника - радник прем'єра Голик

Про це у Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

За його словами, цей міст є "сумнозвісним пам'ятником архітектури, дебілізму, пофігізму і міцним господарникам".

Голик нагадав, що два тижні тому вони з прем'єром Олександром Гончаруком та керівником Укравтодору Олександром Кубраковим оглянули довгобуд. Тоді було обіцяно, що протягом найближчих двох-трьох тижнів буде оголошено тендер на його добудову.

"Це перший крок у бюрократичній ланцюжку перетворення багаторічного провалу у, власне, міст. Сказано - зроблено. Проєкт відновлений. Тендер оголошений. Фінансування знайдено. Знав би хто, яких нервів нам це коштувало у час загального нігілізму і пофігізму", - зазначив радник прем'єра.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, замовником робіт є Служба автомобільних доріг у Запорізькій області. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 26 грудня 2019 року. Початок аукціону призначено на 31 січня 2020 року. Очікувана вартість 12,3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що на відкриття руху в одну сторону на мосту в Запоріжжі відведено максимум півтора року, а повне завершення будівництва має закінчитися не пізніше, ніж через три роки.