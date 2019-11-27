Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.11.19 15:45

Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян

У сервісах Apple, якими користуються громадяни РФ, окупований півострів тепер відображається як територія Росії. Користувачі решти світу як і раніше бачать його як територію України.

Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Так, у своєму додатку "Погода" компанія Apple на територі Росії почала відображати Крим і Севастополь "російською" територією. Наприклад, у Москві анексовані Севастополь, Сімферополь, Керч відображаються російською територією.

Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян 01
Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян 02

При цьому на материковій частині України і на окупованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні Росії.

Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян 03

Голова комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов 27 листопада заявив, що "Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо позначення Криму в своїх сервісах". Про це він повідомив після зустрічі з представником компанії в Росії Дариною Єрмоліною.

Також дивіться: The Economist записав відео з Україною без Криму. ФОТО

"Вони повністю привели (свої сервіси. - Ред.) у відповідність до російського законодавства. Помилка в відображенні кримських міст у додатку "Погода" усунута", - заявив депутат.

Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки немає.

У травні цього року Apple не відображала територіальну приналежність міст Криму в своїх додатках, як з материкової України, так і з півострова.

Раніше Держдума Росії дала Apple термін до 25 квітня, а потім продовжила його до 10 травня на "усунення неточностей при відображенні географічної приналежності Криму і Севастополя в додатку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України у Великій Британії просить Гая Річі виправити помилку у відеоролику, де Київ видано за Росію

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100