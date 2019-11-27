Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Так, у своєму додатку "Погода" компанія Apple на територі Росії почала відображати Крим і Севастополь "російською" територією. Наприклад, у Москві анексовані Севастополь, Сімферополь, Керч відображаються російською територією.





При цьому на материковій частині України і на окупованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні Росії.

Голова комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов 27 листопада заявив, що "Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо позначення Криму в своїх сервісах". Про це він повідомив після зустрічі з представником компанії в Росії Дариною Єрмоліною.

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"Вони повністю привели (свої сервіси. - Ред.) у відповідність до російського законодавства. Помилка в відображенні кримських міст у додатку "Погода" усунута", - заявив депутат.

Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки немає.

У травні цього року Apple не відображала територіальну приналежність міст Криму в своїх додатках, як з материкової України, так і з півострова.

Раніше Держдума Росії дала Apple термін до 25 квітня, а потім продовжила його до 10 травня на "усунення неточностей при відображенні географічної приналежності Криму і Севастополя в додатку".

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