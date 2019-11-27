Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури Клітіну, - нардеп Гончаренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). У відповідь на моє запитання прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайп"(с). Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна. ВIДЕО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.