Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури Клітіну, - нардеп Гончаренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). У відповідь на моє запитання прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайп"(с). Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.