Кличко під час "сміттєвої блокади" Львова таємно приймав відходи, не інформуючи про це Порошенка, - Садовий

Про це міський голова Львова розповів журналістам під час перерви в судовому засіданні, на якому йому обирають запобіжний захід, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"У мене завжди з Кличком були хороші стосунки, ще задовго до часу, як він почав працювати мером Києва", - розповів Садовий.
Відповідаючи на питання про стосунки з Кличком під час "сміттєвої блокади" Садовий сказав: "Навпаки, він допомагав (під час "сміттєвої блокади" Львова. - Ред.). Він таємно приймав відходи, не інформуючи про це президента України, який йому заборонив допомагати Львову. Кличко певною мірою герой".
Віталій Кличко в той час був головою партії "Блок Петра Порошенка". Зараз він очолює центральну раду партії "Європейська Солідарність".
Нагадаємо, в травні 2016 року у Львові після пожежі закрили Грибовицьке міттєзвалище. У місті виникла напружена ситуація з вивезенням побутових відходів.
Відходи зі Львова розвозили по різних регіонах України. Наприклад, повідомлялося, що автомобіль зі сміттям зі Львова було виявлено в Рівненській області, в селі Підгірці Обухівського району Київської області спробували вивантажити 20 тонн львівського сміття.
Жителі міста Гайсин Вінницької області навіть намагалися перекривати дорогу, щоб перешкодити 13 машинам з львівським сміттям вивантажили відходи на місцевому звалищі.