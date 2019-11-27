Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Кожен українець від сьогодні може підключитись до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде за розрахунком 8 грн/куб. м. на весь опалювальний період. Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки", - йдеться в повідомленні.



Прем'єр зазначив, що перехід на програму є добровільним.

"Газу вистачить, сьогодні у нас рекордні запаси у сховищах - 21,7 млрд/м. куб.", - підсумував прем'єр.

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