Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.11.19 16:00

Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук

Кабінет Міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Кожен українець від сьогодні може підключитись до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде за розрахунком 8 грн/куб. м. на весь опалювальний період. Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр зазначив, що перехід на програму є добровільним.

"Газу вистачить, сьогодні у нас рекордні запаси у сховищах - 21,7 млрд/м. куб.", - підсумував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ухвалив Програму медгарантій. Скоро більшість послуг стануть безкоштовними, - Гончарук

Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100