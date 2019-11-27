Кабмін прийняв рішення про проведення аудиту Пенсійного фонду, - Гончарук. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду 27 листопада.

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"Прийнято рішення про проведення незалежного аудиту однією з міжнародних компаній - ми ще вибираємо якою. Є підстави вважати, що значна частина коштів використовується неефективно. Це потрібно для того, щоб оптимізувати цю структуру, і менше витрачати на адміністрування", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає виплату пенсій жителям окупованих територій без довідки переселенця.

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