Українська фарма потребує держпідтримки для просування на світових ринках, - Обрізан

Таку думку висловив генеральний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Андрій Обрізан в інтерв'ю виданню pharma.net.ua, коментуючи підсумки великої міжнародної фармацевтичної виставки CPhI Worldwide 2019, яка проходила в листопаді у Франкфурті (Німеччина).

"Треба популяризувати країну, показувати, що вона має добре розвинену індустрію. В ідеалі крім стендів великих виробників було б добре мати і павільйон України, де дати можливість взяти участь у виставці невеликим компаніям і навіть стартапам. Державна підтримка малих підприємств, яким самим не під силу участь у виставках такого рівня, має стати трендом. Разом ми могли б досягти кращого результату", - зазначив він.

Гендиректор "Дарниці" підкреслив, що на тлі уповільнення розробки нових молекул і зростання кількості брендів на світовому ринку роль маркетингу посилюється. Тому дуже важливо максимально комплексно підходити до просування української продукції.

CPhI Worldwide - одна з найбільших фармацевтичних виставок у світі. Цьогоріч на неї приїхали 45 тис учасників зі 165 країн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефіціари "Дарниці" - родина Загорій.