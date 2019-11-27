До парламенту Білорусі внесено законопроєкт про звільнення експрезидента від кримінального переслідування за дії, вчинені під час перебування при владі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Euroradio.fm".

Як пояснює сама депутат, сьогодні в білоруському законодавстві є значний пробіл у питаннях наступності і змінюваності влади. Тому вона пропонує ухвалити закон "Про гарантії президенту Республіки Білорусь, який припинив виконання своїх повноважень, і членам його сім'ї".

Вона пропонує зберегти за експрезидентом і його сім'єю медобслуговування на колишньому рівні, призначити високу пенсію членам сім'ї експрезидента після його смерті. Експрезиденту пропонується залишити одну з державних резиденцій, а також урядовий зв'язок.

Канопацька пропонує дати експрезидентові гарантії недоторканності і позбавити його адміністративного і кримінального переслідування за дії, вчинені під час президентства.

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