В Одесі податкова міліція блокувала торгівлю контрабандним алкоголем іноземного виробництва. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Під час проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж-2019" і в рамках справи про адміністративне правопорушення було встановлено, що через низку спеціалізованих магазинів, розташованих на території обласного центру, здійснюється торгівля алкогольною продукцією іноземного виробництва, ввезеної в Україну поза митним контролем.

Крім того, згадану продукцію також продавали через спеціалізований сайт в мережі інтернет і через закриті групи в месенджерах.

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За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 1 тис. 163 літра алкоголю іноземного виробництва відомих світових брендів без марок акцизного податку України загальною орієнтовною вартістю майже 600 тис. грн.

Проти правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 164-1 і 164-5 КУпАП.