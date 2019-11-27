У Зеленського і Путіна буде окрема зустріч після саміту в "нормандському форматі", - помічник Путіна Ушаков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Я думаю, що до цього йдеться, щоб провести окрему зустріч... Вони перебуватимуть в одному приміщенні. Думаю, вони переговорять один із одним", - припустив Ушаков.

За його словами, програма візиту Путіна до Парижа поки не узгоджувалася, але вона включатиме три елементи: переговори, робочий обід і пресконференцію.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ заявив, що на саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом".

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