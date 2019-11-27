Швейцарці або німці бачать слово "Укроборонпром" - і все, моментально відмова. Він для них токсичний, - директор FED Попов

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив президент асоціації "Укравіапром", голова правління АТ FED Віктор Попов.

"Прийде "Антонов" сьогодні, наприклад, до "Ейрбас" і скаже: "Чуєш, давай я тобі буду робити крило". Він скаже:" Хто там буде домовлятися, "Укроборонпром"? Еее, ні". Припустимо, сьогодні ми купуємо обладнання в Європі. Це страшна справа. Ти посилаєш лист "Укроборонпрому", потім "Антонову". Швейцарці або німці бачать слово "Укроборонпром" - і все, це моментально відмова, тому що у них підприємствам, які займаються оборонкою, заборонено продавати обладнання без спеціальної ліцензії, яку треба дуже довго отримувати, і ніхто не стане з цим возитися!" - розповів Попов, дорікнувши українським чиновникам у тому, що вони не вивчають сучасне європейське законодавство.

Він також переконаний, що цивільну авіацію "треба обілити".

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"Відокремити її від асоціативного зв'язку з оборонною промисловістю. Зробити так, як і в усьому світі! Нам потрібне агентство для розвитку транспортної та пасажирської авіації України!" - сказав Попов.

Повний текст інтерв'ю з Віктором Поповим читайте тут.